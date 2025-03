Coppa del Mondo, Henrik Kristoffersen ritrova il successo in gigante a Kranjska Gora

Recupero fenomenale per Lucas Pinheiro Braathen che ha cancellato un brutto periodo riportando il Brasile sul podio. Il fuoriclasse carioca ha saputo adattarsi a una fondo sempre più rovinato a differenza dei colleghi riuscendo così a concludere in seconda posizione a quarantuno centesimi davanti a Marco Odermatt. Lo svizzero ha tentato il tutto per tutto per puntare a ottenere il quarto successo stagionale fra le porte larghe, tuttavia su una neve così complicata non è bastato per riprendersi il comando della competizione fermandosi in terza posizione a cinquantadue centesimi.