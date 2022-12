Sci, Coppa del Mondo: Kilde padrone nella discesa di Beaver Creek

sci cdm

Il norvegese si conferma numero 1 in discesa e doma la mitica Birds of Prey, Matteo Marsaglia miglior italiano

© Getty Images È ancora Aleksander Aamodt Kilde il dominatore della discesa libera nella Coppa del Mondo maschile di sci. Dopo aver trionfato una settimana fa a Lake Louise, il norvegese concede il bis anche Beaver Creek sulla mitica Birds of Prey. Si arrende di appena 6 centesimi lo svizzero Marco Odermatt, secondo, mentre il terzo gradino del podio va al canadese Crawford. Marsaglia (16esimo) il migliore degli italiani. Domani ancora in pista con il Super G.

Aleksander Aamodt Kilde è già il padrone della discesa libera nella Coppa del Mondo maschile 2022/2023. Il campione mondiale in carica della specialità inizia da dove aveva lasciato e concede il bis a Beaver Creek: dopo la vittoria sette giorni fa a Lake Louise, il norvegese si impone nella gara di velocità anche sulla mitica Birds of Prey, precedendo un ottimo Marco Odermatt di appena 6 centesimi. Bellissima sfida a distanza con lo svizzero che paga un paio di sbavature mentre Kilde è sempre perfetto e chiude col tempo di 1:42.09. In una gara condizionata dal meteo ancora difficile dopo la bufera che ha costretto a cancellare la discesa di ieri, il terzo posto va invece al canadese James Crawford a +0.79. Indietro gli azzurri con Matteo Marsaglia 16esimo miglior italiano, in top 30 anche Paris, Casse e Molteni. Il fine settimana di Beaver Creek si chiude domani con il Super G in programma alle 18.