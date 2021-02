Italia, argento nella prova a squadre ai Mondiali di snowboerdcross in Svezia

Dopo la medaglia conquistata ieri da Michela Moioli, arriva oggi un altro argento per l'Italia ai Mondiali di snowboardcross a Idre Fjall in Svezia. La stessa Michela Moioli, in coppia con Lorenzo Sommariva, si è aggiudicata infatti la seconda piazza nella gara a squadre vinta dall'Australia. Medaglia di bronzo invece per la Francia