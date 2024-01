Impresa di Guglielmo Bosca nel super-g di Garmisch: l'azzurro centra il 1° podio in Coppa del Mondo

Il 30enne di Canelli ha chiuso a soli diciotto centesimi dal francese Nils Allegre e centrando così il miglior risultato in carriera

© Getty Images L'Italia festeggia a Garmisch Parterkichen per l'impresa sorpresa di Guglielmo Bosca. Dopo aver rischiato anni fa di perdere la gamba a causa di un infortunio in Coppa Europa, il 30enne di Canelli ha conquistato il primo podio in Coppa del Mondo di sci alpino cogliendo il secondo posto nel super-g maschile alle spalle soltanto del francese Nils Allegre che si imposto in 1'11"92.

L'azzurro ha confermato la grande crescita nella specialità trovandosi a proprio agio su una pista salata a causa della pioggia caduta nei giorni scorsi e che ha consentito al piemontese di trovare delle linee molto precise che gli hanno regalato il miglior risultato in carriera. Bosca ha tagliato il traguardo in 1'12"10 alle spalle soltanto di Nils Allegre, al primo successo nel Circo Bianco dopo aver spesso firmato parziali brillanti nel corso delle prove cronometrate.

La tracciatura di Lorenzo Galli ha favorito in parte coloro che prediligono lo slalom gigante a partire dallo svizzero Loic Meillard che ha imposta linee molto tese che gli hanno permesso di trovarsi a proprio agio nelle curve che precedono l' "Inferno", tagliando però la curva all'uscita del Salto della Funivia. Ciò non gli ha impedito di resistere nell'abbrivio finale più adatto ai discesisti chiudendo al terzo posto a 25 centesimi dal francese, davanti soli tre centesimi al connazionale Marco Odermatt.

Il leader di Coppa del Mondo è stato impeccabile all'uscita dell'Inferno rimanendo in posizione aerodinamica negli ultimi curvoni e guadagnando terreno nel corso dell'ultimo intermedio, tuttavia il 26enne di Buochs ha dovuto far i conti con uno sci esterno spesso scarico nelle curve più strette lasciandosi alle spalle Vincent Kriechmayr che ha completato il podio con sette centesimi di ritardo dal vincitore

Prova precisa per Dominik Paris che non ha commesso alcun errore uscendo perfettamente dal salto della Funivia, ma soprattutto tenendo sempre in conduzione i propri sci nonostante un fondo rovinato sin dai primi passaggi. Il 34enne della Val d'Ultimo non si è fatto sorprendere dalle curve più adatte ai gigantisti concludendo in ottava posizione con 54 centesimi da Allegre.

Linee tese per Mattia Casse che, soprattutto alto di scorrimento, è rimasto agganciato al palo. Nelle curve più acute il 33enne piemontese ha faticato maggiormente finendo leggermente lungo su una neve salata che l'ha costretto a difendersi su una prova corta, ma riuscendo al tempo stesso a guadagnare nelllo schuss finale e concludere in quattordicesima posizione a un secondo dal vincitore.