Il medico della Goggia: "Il crociato ha tenuto" | Moioli: "Sei forte amica"

SCI

"È un peccato enorme dover rinunciare ai Mondiali, ma come magra consolazione, dobbiamo essere comunque contenti, in previsioni future, del fatto che il crociato abbia tenuto“, parola di Stefano De Agostini, il medico della Fisi, dopo l'infortunio di Sofia Goggia.

Ieri pomeriggio si temeva per il crociato: "Gli esami hanno in realtà evidenziato che il problema è una frattura composta del piatto tibiale laterale. Dunque una frattura non importantissima dal punto di vista prettamente anatomico. Una frattura che non necessita di un intervento chirurgico, ma che la terrà ferma almeno sei settimane".

Ottimismo anche per il professore Herbert Schoenhuber: “I tempi per la formazione del callo osseo purtroppo sono quelli, ma è sicuramente un bene che il crociato anteriore abbia retto. Tra 35 giorni circa, quando potrà tornare a camminare, rifaremo una Tac di controllo. Questo ennesimo infortunio non compromette per niente, dal punto di vista medico, la ripresa agonistica di Sofia. Che si sottoporrà a un piccolo intervento per togliere la placca inserita al braccio sinistro dopo l’intervento dell’anno scorso. Quando cadde sempre… a Garmisch! Sarà operata nel primo pomeriggio”.

MOIOLI: "SEI FORTE AMICA"