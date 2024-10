Marcell Hirscher torna in Coppa del Mondo: esordio a Soelden con i Paesi Bassi

Dopo 2051 giorni dall'ultima gara disputata, Marcell Hirscher è pronto a far rientro in Coppa del Mondo di sci alpino. Il fuoriclasse austriaco sarà al via dello slalom gigante di Soelden nella mattinata di domenica 27 ottobre con la tuta dei Paesi Bassi, nazione d'origine della madre con cui il 35enne di Annaberg im Lammertal ha deciso di gareggiare. Il fuoriclasse di origine austriaca potrà sfruttare la wild card introdotta dalla FIS scattando così a ridosso della top 30 e puntando subito alla qualifica per la seconda manche.