Coppa del Mondo: Sara Hector vince il gigante di Killington, brutta caduta per Mikaela Shiffrin

A quel punto tutti si sarebbero aspettati la centesima vittoria per Shiffrin, tuttavia per Mikaela accade proprio ciò che avrebbe voluto evitare in ogni maniera davanti al proprio pubblico. L'americana attacca nella parte alta del tracciato, ma in vista del muro subisce un rimbalzo che assottiglia il suo vantaggio. Proprio in vista di una curva a sinistra la statunitense sbaglia e finisce per inforcare una porta, un'azione che le causa una terribile caduta e che la scaraventa nelle reti dovendo esser così portata via in toboga.