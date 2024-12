Coppa del Mondo, Sofia Goggia balla la "samba" a Beaver Creek e conquista il supergigante

Sofia Goggia non perdona e, dopo essersi fatta sfuggire la vittoria in discesa libera, ha conquistato il supergigante di Beaver Creek. La fuoriclasse bergamasca si è aggiudicata il venticinquesimo successo in Coppa del Mondo di sci alpino anticipando la svizzera Lara Gut-Behrami e l'austriaca Ariane Raedler. Goggia ha completato la prova in 1'03"90 lasciandosi andare a una "samba" al termine della gara e superando così Gustav Thöni nella classifica degli italiani più vincenti.