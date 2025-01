Coppa del Mondo, Steen Olsen si impone nel gigante di Schladming sotto la pioggia

La pioggia ha influenzato la prima discesa mettendo in difficoltà diversi big, ma soprattutto esaltando lo svizzero Loic Meillard, bravo a sfruttare il pettorale numero 5, ma soprattutto facendo nettamente la differenza nel tratto basso in 51"43. Una situazione inversa rispetto al norvegese Alexander Steen Olsen, secondo a undici centesimi e in difficoltà nel tratto centrale, ma in grado di lasciarsi alle spalle il connazionale Henrik Kristoffersen, il più rapido in uscita dal cancelletto. Lo scandinavo ha faticato sulle due lunghe che accompagnano al traguardo, rovinatesi più velocemente a causa del sale gettato prima della partenza, ma in grado di chiudere in terza posizione a ventiquattro centesimi da Meillard.