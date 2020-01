Dramma Dominik Paris: si è rotto il crociato a Kitzbuehel

Sci sotto shock: Dominik Paris è caduto in allenamento a Kitzbuehel e si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e anche la testa del perone. Una dramma per l'azzurro, reduce dal secondo posto di Wengen in discesa, che stava disputando un'altra stagione eccezionale e ora sarà costretto ai box per lungo tempo. L'italiano era in lotta con Feus per vincere la coppa del mondo di discesa.