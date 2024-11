Dolomiti Superski, 50 anni di gioventù

Lo sci a portata delle nuove generazioni, con un’apertura anche a nuovi mercati in espansione, come quello sudamericano e asiatico, oltre al consolidamento delle proposte per i “fedelissimi”. Se il mercato italiano copre infatti il 50% del totale, la Germania la fa da padrona con quasi il 30% di presenze totali nella stagione invernale. In quest’ottica ritorna anche per il cinquantenario la gettonatissima soluzione Superski Family, l’abbonamento per gruppi famiglia, che permette di sciare per un numero predefinito di giornate durante tutta la stagione, fruibili in maniera flessibile a seconda delle proprie esigenze, all’interno del gruppo famiglia registrato.