Coppa del Mondo, sorpresa Crawford a Kitzbuehel: il canadese si aggiudica la discesa

Grande rammarico per Odermatt che ha pasticciato in alcuni tratti chiudendo al sesto a cinquantacinque centesimi da Crawford, mentre gara da rivedere per l'Italia con Dominik Paris che ha concluso in dodicesima posizione a settantadue centesimi dal vincitore, facendo vedere alcuni tratti da fuoriclasse. Il 35enne della Val d'Ultimo è apparso troppo conservativo all'Alte Schneise perdendo così velocità per la fase successiva e dovendo dire addio alle chance di podio.