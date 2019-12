Coppa Europa, annullato lo slalom a Obereggen per il troppo caldo

COPPA EUROPA

Anche la trentaseiesima edizione della Coppa Europa di Obereggen non è stata risparmiata dai cambiamenti climatici. Slalom annullato per il troppo caldo sulla pista Maierl, dopo la discesa del 64° concorrente: in testa c'era il croato Rodes, vincitore della scorsa edizione, favorito dal pettorale n. 2, tant'è che i primi dieci al momento dell'interruzione si erano classificati nelle prime 10 posizioni. Tommaso Sala era sesto con un ritardo di 98 centesimi, Stefano Gross tredicesimo. Usciti invece la promessa Vinazer e Giuliano Razzoli. Obereggen, il sopralluogo prima dello slalom annullato

Vento, pioggia, nebbia ed addirittura temperature "primaverili" hanno fatto sembrare la neve più di marzo che di dicembre: alle 10, orario di partenza della prima manche, c'erano 5 gradi sulla Maierl. Gross ha spiegato: "Purtroppo le condizioni meteorologiche di questi giorni hanno penalizzato la pista e quindi questa gara che non che non si è potuta concludere per la pericolosità".