Coppa del Mondo: Strolz vince ad Adelboden, settimo un super Vinatzer

SCI

L'austriaco rimonta e anticipa il connazionale Feller, terzo il tedesco Strasser. Sorride l'Italia: il 22enne di Bolzano recupera ventuno posizioni, nono Giuliano Razzoli

Super Austria nell'appuntamento della Coppa del Mondo di sci ad Adelboden: a trionfare nello slalom è Johannes Strolz, settimo nella prima manche ma capace di trionfare con il tempo di 1'50"05, anticipando di 17" il connazionale Manuel Feller. Completa il podio il tedesco Linus Strasser, ma può sorridere anche l'Italia, che chiude con due azzurri in top 10: Alex Vinatzer recupera ben ventuno posizioni ed è settimo, nono Giuliano Razzoli.

Succede di tutto nello slalom maschile ad Adelboden valevole per la Coppa del Mondo di sci. A dominare è l'Austria, che vince con Johannes Strolz e ottiene anche il secondo posto con Manuel Feller, ma è una gara che vede tante esclusioni eccellenti, una prima manche equilibratissima e, soprattutto, una grande Italia. La prima metà vede due austriaci in vetta: Fabio Gstrein e Manuel Feller, infatti, chiudono con lo stesso tempo (54"06), ma i primi 7 sono racchiusi in appena 17 centesimi. Giuliano Razzoli sorride già in tarda mattinata con il nono posto a +0"36, mentre si qualifica in extremis Alex Vinatzer, ventottesimo a 1'29" da Gstrein e Feller.



Ed è nella seconda manche che succede l'imponderabile sotto tanti punti di vista: in primis, Alexis Pinturault inforca, mentre Kristoffersen commette una serie di errori e non entra neanche nella top 10. Dalla settima posizione risale allora Johannes Strolz, che con il tempo complessivo di 1'50"05 si prende la vetta. Gli errori dei connazionali fanno il resto: Manuel Feller chiude a 1'50"22 e deve accontentarsi del secondo posto, mentre Gstrein sbaglia ed è out. Strolz può dunque sorridere, con un podio tutto austriaco che sfuma e che premia il tedesco Linus Strasser, terzo a fine giornata ma addirittura quattordicesimo a metà.



La scena nella seconda manche, però, se la prende Alex Vinatzer: il 22enne di Bolzano firma il miglior tempo (55"36) e recupera addirittura ventuno posizioni, chiudendo settimo (a +0"66 da Strolz) dopo il ventottesimo posto della prima parte di gara. Una rimonta sensazionale che consente all'Italia di piazzare due azzurri in top 10, visto che Giuliano Razzoli si conferma nono a 75 centesimi dal vincitore di giornata. La classifica dello slalom vede sempre Foss-Solevaag e Jakobsen primi a 140, con Strolz ora terzo a 100 insieme a Noel. Nella generale, invece, non cambia nulla: Odermatt resta primo a 845, con Pinturault che fallisce l'occasione di prendersi almeno il podio virtuale e recuperare posizioni.