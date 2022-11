Coppa del Mondo femminile: Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Levi

SCI DONNE

L'americana conquista la vittoria in Finlandia dopo le due manche anticipando Swenn Larsson e Vlhova. Quarta Duerr, prima in mattinata

Mikaela Shiffrin si aggiudica lo slalom di Levi valevole per la Coppa del Mondo di sci femminile. In Finlandia, l'americana trionfa con il tempo complessivo di 1'51"25, anticipando di 16 centesimi la svedese Anna Swenn Larsson, con Petra Vlhova (1'51"45) a completare il podio a due decimi dalla statunitense. Quarta Lena Duerr, in testa dopo la prova in mattinata ma protagonista di un errore nella parte centrale della seconda manche.

Vedi anche Sci Sci, Cdm: cancellato gigante donne Soelden per forte pioggia Mikaela Shiffrin scrive ancora la storia dello sci femminile a Levi. Nello slalom valevole per la Coppa del Mondo, prima prova dell'edizione 2022/2023, l'americana trionfa dopo le due manche, centrando la 75esima vittoria in carriera in questa competizione ed eguagliando Alberto Tomba: è ora l'unica donna ad aver conquistato almeno un successo in questa specialità nella Coppa del Mondo per undici anni consecutivi. In Finlandia, la statunitense deve però ringraziare l'harakiri di Lena Duerr.

Dopo la prima manche, infatti, la tedesca è prima davanti a tutti, con 45 centesimi di vantaggio sulla svedese Anna Swenn Larsson e 55 proprio su Mikaela Shiffrin, con Petra Vlhova a +0"57. Nella seconda, però, la 31enne di Monaco perde più di un secondo e, alla fine, termina ai piedi del podio, completato dal secondo posto della svedese e dal terzo della slovacca. Strepitosa, invece, Mikaela Shiffrin, che chiude con il tempo complessivo di 1'51"25, con Swenn Larsson a 1'51"41 e Vlhova a 1'51"45, cioè a quattro centesimi dalla seconda piazza. Alla fine, Lena Duerr fa registrare un 1'52"00 da lasciare l'amaro in bocca.

Shiffrin si prende subito 100 punti e la vetta delle due classifiche: quella di specialità e la generale, davanti proprio a Swenn Larsson e Vlhova. Nessuna soddisfazione, invece, per l'Italia: l'unica a superare la prima prova è Anita Gulli, 22esima in mattinata, ma la torinese commette un errore in discesa e, pur terminando la prova, è ultima tra quelle capaci di completare le due manche. Fuori, invece, Guest e Ljutic.