Coppa del Mondo di sci: Flury vince la discesa di Val d'Isère, 4° posto per Goggia

Sci Alpino

L'elvetica ha preceduto di 22 centesimi la connazionale Joana Haehlen e di ventiquattro l'austriaca Cornelia Huetter, mentre la fuoriclasse azzurra si è fermata a 44 centesimi dalla vetta.

© Getty Images Una doppietta svizzera ha aperto il weekend dedicato alla velocità in programma a Val d'Isère. Jasmine Flury ha conquistato la seconda discesa stagionale precedendo la connazionale Joana Haehlen e l'austriaca Cornelia Huetter. Una prestazione che l'ha riportata a distanza di sei anni sul gradino più alto della Coppa del Mondo di sci dimostrando un'ottima preparazione degli attrezzi da parte dei tecnici elvetica.

Si è confermata a proprio agio sulla pista francese Jasmine Flury che, dopo il secondo tempo nelle prove cronometrate, ha saputo sfruttare le doti di scorrevolezza fondamentali nella parte alta. Nonostante un cambio di fondo dovuto alle temperature particolarmente basse della notte, l'elvetica ha commesso si è presa spazio in vista de "La Bosse Emile" atterrando un po' scomposta e perdendo qualche centesimo a favore delle avversarie. Verso l'arrivo la svizzera ha allungato ulteriormente tagliando il traguardo in 1'43"47 alla connazionale Joana Haehlen che ha potuto usufruire del pettorale numero 1 e trarre beneficio dalle condizioni perfette dell'Oreiller Killy terminando a 22 centesimi da Flury.

Terza piazza per l'austriaca Cornelia Huetter che ha visto sfuggire il primo successo stagionale per ventiquattro centesimi accumulati quasi totalmente nell'abbrivio finale dove ha commesso qualche sbavatura decisiva dopo aver realizzato i parziali migliori nei punti più complessi.

Niente podio per Sofia Goggia e Federica Brignone che hanno patito in particolare il tratto pianeggiante posto dopo l'apertura dal cancelletto dove era necessario avere sci molto veloci. La 31enne di Astino e la 33enne di La Salle hanno provato a recuperare nella fase centrale dove è necessario usufruire delle doti tecniche con la bergamasca che ha provato ad attaccare lasciando sfogare i propri attrezzi e affrontando in maniera schiacciata la curva all'uscita de "La Bosse Emile". Non è bastato recuperare nel finale con Goggia e Brignone che hanno concluso rispettivamente in quarta posizione a 44 centesimi dalla vetta e ottava a 94.

Le azzurre torneranno in scena nella mattinata di domenica 17 dicembre quando andrà in scena un supergigante dove Goggia e Brignone cercheranno di regalare all'Italia il quarto successo stagionale.