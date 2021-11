Bufera a Killington, annullato il gigante dopo nove atlete: la Bassino era 4.a

Il meteo vince ancora e il gigante femminile di Killington è stato cancellato dopo la discesa delle prime nove atlete della prima manche. Troppo vento negli Stati Uniti e pista impraticabile. Delusione per Tessa Worley che era in testa con +0.18 sulla Vlhova e +0.29 sulla Gut-Behrami. Quarta e quinta posizione per Marta Bassino e Federica Brignone, ma vicinissime al podio. Ottava Sofia Goggia a un secondo davanti alla Shiffrin. Risultati cancellati e tutto da rifare in un'altra occasione.