Coppa del Mondo, Brignone precede Goggia nel supergigante di La Thuile e avvicina la vittoria nella classifica generale

Un lampo azzurro ha illuminato il cielo plumbeo di La Thuile dove Federica Brignone e Sofia Goggia hanno dominato il secondo supergigante di Coppa del Mondo di sci alpino. La 34enne di La Salle ha conquistato la prova casalinga tagliando il traguardo in 57”95 distanziando di un solo centesimo la 32enne di Astino e rafforzando così la posizione in classifica generale. Terza piazza per la francese Romain Miradoli, distante cinque centesimi dall'azzurra, mentre la svizzera Lara Gut-Behrami non è andata oltre il quarto posto finale a 35 centesimi dovendo cedere così anche la vetta nella graduatoria di specialità. Brignone guida ora la graduatoria generale con 382 punti su Gut-Behrami e 523 su Goggia presentandosi alle finali di Sun Valley con l'opportunità di chiudere la questione.