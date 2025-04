Brignone, parla la mamma: "Tegola tremenda che non ci voleva. Fede dolorante e dispiaciuta"

"In questo caso è una gamba malmessa ma sono sicura che Fede abbia tutte le intenzioni di lavorare per tornare quella di prima già da oggi. Spero che abbia potuto dormire questa notte", continua l'ex sciatrice. Proprio in merito ad alcune critiche legate alla partecipazione della campionessa azzurra agli Italiani, Quario ha spiegato: "Ricordo quando ero giovane, gli Italiani erano l'occasione per incontrare le campionesse. Erano uno stimolo e un esempio. Fede lo ha fatto anche per rispettare lo sport. I campionati italiani sono una gara importante e che va onorata. Da lunedì avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti, tutto il mese di aprile viene sfruttato per fare test sui materiali, non è che avrebbe dovuto essere in vacanza. Magari questo infortunio poteva succedere in vacanza o in un allenamento, la vita è così, bisogna accettare quello che succede e cercare di tornare come si era prima e lavorare per il proprio obiettivo che per Fede è tornare in pista forte come prima. Le auguro di dimostrare da oggi in poi che è davvero forte, come lo ha dimostrato in pista, anche in questo recupero. Abbiamo ricevuto tanti messaggi belli e stavolta per una cosa negativa. E' la vita che ti porta su e ti porta giù".