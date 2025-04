Brignone pronta a iniziare il percorso di fisioterapia: "Non so quando tornerò sugli sci, lavoro step by step verso i Giochi"

Brignone deve far i conti con i dubbi sul suo rientro, soprattutto in vista di quei Giochi che Federica ha sognato a lungo e che ora vorrebbe affrontare per chiudere il cerchio: "Dobbiamo lavorare step per step. Non so quando tornerò sugli sci perché non lo sanno nemmeno i medici. A quarantacinque giorni dall'infortunio ci sarà il primo step con la TAC di controllo e poi lì vedremo cosa fare - ha concluso la campionessa azzurra -. Dipenderà come starà l'osso perché, anche solo per attaccare il legamento, quindi non so quando farò questa operazione. Vedremo step by step quando tornerò".