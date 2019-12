Biathlon, la Wierer concede il bis in Austria

Due sprint stagionali e due vittorie. Dorothea Wierer si conferma super anche nella prima gara di Hochfilzen, in Austria, e conquista la nona vittoria individuale in carriera, raggiungendo quota 50 podi complessivi, staffette comprese. Numeri importantissimi per l'altoatesina, che realizza una seconda serie al poligono strepitosa per precisione (zero errori) e rapidità. Wierer batte la norvegese Tandrevold, seconda a 5"9, e la russa Mironova.