Sci, Coppa del Mondo: nel SuperG St. Anton è grande Italia dietro Gut-Behrami

sci donne

Nel SuperG di St. Anton, la svizzera vince davanti a Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni

© Getty Images Solo una strepitosa Lara Gut-Behrami toglie la vittoria ed uno storico tris all'Italia: nel SuperG austriaco di St. Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci, la svizzera trionfa con il tempo di 1'17"26. Dietro l'elvetica si piazzano tre azzurre: Federica Brignone è seconda a +0"15, Marta Bassino sale sul gradino più basso del podio (+0"19), mentre è quarta Elena Curtoni (+0"52). Out, invece, Nadia e Nicol Delago.

Giornata storica per l'Italia, nonostante a trionfare in Austria, nel Super G di St. Anton valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci, sia la svizzera Lara Gut-Behrami. La squadra azzurra, infatti, fa doppietta piazzando rispettivamente al secondo e al terzo posto Federica Brignone e Marta Bassino, con Elena Curtoni ai piedi del podio. Tripletta sfiorata, ma la grande soddisfazione per l'Italia resta.

Lara Gut-Behrami, settima a scendere nella pista di St. Anton, si impone con il tempo di 1'17"26 e, subito dopo l'elvetica, Elena Curtoni chiude a +0"52. Federica Brignone sfiora l'impresa, ma perde 38 centesimi nel solo terzo settore e alla fine ferma il tempo in 1'17"41, cioè a +0"15 dalla vincitrice di giornata. Infine, Marta Bassino si porta a 4 centesimi dalla connazionale, posizionandosi terza a +0"19 da Gut-Behrami, che con questa vittoria è seconda nella classifica di specialità: 192 punti contro i 209 di Federica Brignone, con Elena Curtoni a 190.

Meno soddisfazioni per le altre azzurre: Nadia e Nicol Delago non riescono a completare la prova, mentre sono fuori dalla top 20 Roberta Melesi (+2"41), Karoline Pichler (+2"43) e Laura Pirovano (+2"47), tutte racchiuse in 6 centesimi.