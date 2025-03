Coppa del Mondo: Aicher vince il supergigante di La Thuile davanti a Goggia e Brignone

Nuova doppietta per lo sci italiano in Coppa del Mondo di sci alpino femminile, anche se ancora una volta manca la vittoria. A La Thuile Sofia Goggia e Federica Brignone hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione il primo supergigante dovendosi arrendere soltanto alla tedesca Emma Aicher, in grado di chiudere la prova in 57"89.