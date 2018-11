Desisa al cardiopalma, Keitany per distacco: ecco il re e la regina della maratona di New York

04/11/2018

Bellissima, come da anni non capitava di vedere. Appassionante, emozionante, sospesa sino all'ultimo, quasi fosse una gara di mezzofondo, non una maratona. Anzi, la maratona! Quella di New York, quella che richiama oltre 50mila amatori da tutto il mondo (quasi 3.200 gli italiani presenti in questa edizione, la numero 48). Un finale al cardiopalma in Central Park, con l'etiope Lelisa Desisa che si è preso il trono newyorkese con il crono di 2:05:59 davanti di soli due secondi al connazionale Shura Kitata, frutto di una seconda parte di gara di ottimo livello. Addirittura stratosferici invece i secondi 21 km della prova femminile corsi in 67 minuti da Mary Keitany, la signora della maratona della Grande Mela che con un allungo massacrante per le avversarie ha centrato il suo personalissimo poker: la keniana, seconda l'anno passato alle spalle dell'idolo di casa Shalane Flanagan, ha infatti colto il quarto successo a New York tagliando il traguardo in 2:22:48.