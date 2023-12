Honda CR-V: arriva la versione con la spina.

contenuto sponsorizzato

Il plug-in hybrid fa il suo debutto in Europa su una vettura Honda: nella modalità “EV” si possono percorrere oltre 80 Km.

Il suv della Casa giapponese si rinnova e lo fa, non solo partendo dal design, oggi più scolpito e muscoloso, ma anche e soprattutto dal motore: per la prima volta, in Europa, Honda presenta la versione con motore benzina 2.0 litri a quattro cilindri, abbinato a un motore elettrico alimentato dalle batterie agli ioni di litio, per una potenza complessiva di 184 CV.

Un propulsore efficiente in grado di consumare davvero poco, perché secondo il ciclo di omologazione WLTP, occorrono poco meno di 6 litri di benzina per percorrere 100 Km. Con la possibilità, trattandosi della versione plug-in, di guidare per oltre 80 km nella sola modalità a zero emissioni.

Nonostante i suoi 4 metri e 70 cm, CR-V è un suv agile e offre un comfort di guida ottimale, supportato dal lavoro delle sospensioni adattive di serie (sulla nostra versione plug-in) che lavorano su qualsiasi tipo di terreno. Garantiscono, non solo una grande stabilità del veicolo, ma anche un'ottima maneggevolezza, contribuendo davvero a rendere l'esperienza di guida del nuovo CR-V molto confortevole.

Non manca lo spazio a bordo che è reso anche molto luminoso dalla presenza del tetto panoramico in vetro, disponibile sulla nostra vettura in prova. Tutto è a portata di mano, con il grande schermo touch al centro della plancia, per visualizzare tutte le info della vettura. A disposizione di guidatore e passeggeri anche diversi utili vani porta oggetti.

L’ultima generazione di CR-V può fare affidamento sul nuovo sistema di sicurezza di ultimissima generazione Honda Sensing 360.

Si tratta di un sistema di telecamere sofisticate e in grado di offrire una visuale a 360 gradi intorno al veicolo.

Un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di Honda di azzerare le vittime di incidenti stradali che vedono coinvolti i propri veicoli, offrendo sicurezza ai passeggeri e agli altri utenti della strada.