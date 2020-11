Un'Italia con qualche incognita e in attesa del responso su Immobile

VERSO LA POLONIA

Una Nazionale costretta a fare i conti con il Covid, come tutto il resto del mondo. A partite dal ct per arrivare all'attaccante centrale. La vicenda Immobile sta condizionando la preparazione dalla partita di Nations League di Reggio Emilia con la Polonia. Ciro è in lista e arriverà i ritiro in caso di tampone negativo ma è chiaro che l'ambiente azzurro è comunque condizionato dalla bufera legata ai test effettuati dalla Lazio.

Per fortuna Belotti sembra essersi ripreso bene e sarà lui il perno centrale dell'attacco azzurro. Con le partenze di Kean e Pellegri, sostituiti da Okaka, l'alternativa al granata è Lasagna, titolare con l'Estonia. Un'altra possibilità, sempre nel caso in cui Immobile non possa essere della partita, è il ricorso al falso nueve che potrebbe essere Berardi, che comunque è sicuro del posto come esterno di destra, o Bernardeschi, già provato in quel ruolo nella gestione Mancini.

Difficile, al momento, pensare che possa essere recuperato Bonucci. La coppia di centrali di difesa sarà Acerbi-Romagnoli (se il milanista non dovesse farcela ci sono Di Lorenzo o Bastoni come alternative) con Florenzi ed Emerson sulle fasce. Centrocampo con Barella, Jorginho e Locatelli, con Insigne esterno sinistro a completare l'attacco.