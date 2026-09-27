Tennis, Atp Hangzhou: prima semifinale in carriera per Jacquet

Kyrian Jacquet sta diventando il protagonista dell'AITO Hangzhou Open, ATP 250 sul duro in Cina che si concluderà il 29 settembre. Il francese, oggi numero 107 ATP, nei quarti ha sconfitto l'ungherese Fabian Marozsan (59 ATP), testa di serie numero 6, 7-6(12) 6-4. Si è così qualificato per la sua prima semifinale nel circuito ATP. Il 25 di Lione è il decimo francese a raggiungere almeno una semifinale sul circuito maggiore nel 2026, dopo Arthur Fils (5 - Doha, Miami, Barcellona, Madrid, Cincinnati), Ugo Humbert (4 - Adelaide, Rotterdam, Queen's, Eastbourne), Adrian Mannarino (2 - Montpellier, 's-Hertogenbosch), Arthur Gea (Los Cabos), Quentin Halys (Kitzbühel), Hugo Gaston (Estoril), Benjamin Bonzi (Winston-Salem), Luca Van Assche (Estoril) e Titouan Droguet (Montpellier). Per compiere un ulteriore passo avanti e arrivare per la prima finale in finale in un torneo Atp, lunedì dovrà battere Andrey Rublev (25 Atp), testa di serie numero 2 del torneo. Qualunque sia l'esito, la prossima settimana Jacquet festeggerà il suo ingresso tra i primi 90 giocatori del ranking Atp. Rublev ha sconfitto Hugo Gaston (97 ATP) con il punteggio di 6-7(6) 7-6(4) 6-1, raggiungendo la sua 51ma semifinale nel circuito Atp, la sesta della stagione, la prima da quando ha conquistato il titolo a Bastad a luglio.