Tennis, Wta Singapore: Fernandez torna al successo, Gibson ko in finale

Torna al successo Leylah Fernandez, e vince il suo primo titolo del 2026. La canadese, n.31 Wta e sesta testa di serie, firma il 'Singapore Tennis Open' (Wta 500, cemento - montepremi 1.206.446 dollari), superando in finale per 7-5 6-0, in un'ora e 38 minuti, l'australiana Talia Gibson, n.63 Wta, vincendo tutti gli ultimi otto game dell'incontro. Per la 24enne di Montreal si tratta del sesto titolo in carriera (il secondo di categoria '500'), il primo dal successo ad Osaka 2025. Tutti e sei i titoli Wta Leylah li ha conquistati su campi duri: Singapore 2026, Osaka 2025, Washington 2025 (il primo '500'), Hong Kong 2023, Monterrey 2021 e 2022). E' stata inoltre finalista allo US Open del 2021, suo miglior risultato in uno Slam.