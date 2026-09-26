Mancini, non buona la prima: tra esperimenti falliti e poca consapevolezza, l'Italia è ancora lontana dall'idea di ricostruzione

Non hanno funzionato le soluzioni sperimentali. Affidare la regia della Nazionale ad Alessandro Romano, ragazzo di grande talento, è stato un azzardo. Il cagliaritano può giocare anche un po' più decentrato, un Tonali al centro, anche in condizioni precarie, forse avrebbe dato maggiori garanzie. Tielemans e Raskin insieme a De Bruyne hanno fatto tutto quello che hanno voluto in mezzo al campo, travolgendo anche Barella che solo in qualche caso è riuscito a ragionare. Non eccezionale la risposta di Coppola schierato come centrale al fianco di Gianluca Mancini. Il romanista nel secondo tempo è cresciuto rispetto alla prima parte, ma avrebbe bisogno di un compagno di linea che sia alla sua altezza. L'ora in cui Kean ha giocato da ala destra è stata caratterizzata da qualche lampo e da molte difficoltà, ma alla fine, anche fuori ruolo, l'attaccante del Como è stato tra coloro che si sono salvati.