Tripletta con la Norvegia, Haaland non si ferma più: 27 gol in 27 partite nel 2020

Che fosse un attaccante particolarmente prolifico sotto porta era ormai abbastanza acclarato. Ma i numeri del 2020 di Erling Haaland fanno veramente impressione. Con la tripletta alla Romania, con la maglia della Norvegia, ha raggiunto quota 27 gol in altrettante partite nell'anno solare. Finora. Con queste 3 sono 6 nelle ultime 4 presenze in Nazionale le reti dell'attaccante del Borussia Dortmund. Ed è già capocannoniere di questa edizione della Nations League. La stagione in corso, insomma, è iniziata come era finita la precedente. Anche la Bundesliga è partita alla grande con 4 gol in 3 presenze a cui va aggiunto quello in Supercoppa tedesca.