Stecca da biliardo o fucile? Dopo le polemiche il giocatore di Israele chiarisce la sua esultanza

Un'esultanza costata una partita e che ha acceso il dibattito. Chissà se Abu Farchi, attaccante israeliano classe 2006, aveva pensato di creare questo caos con un gesto per lui così usuale. Sono passati 10 minuti nel secondo tempo di Austria-Israele, valida per la Lega B di Nations League. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 quando gli israeliani trovano il pareggio proprio con Farchi.
Il 20enne dei Colorado Rapids insacca con una precisa palombelle di testa il tiro di un compagno deviato. Si tratta del suo primo gol con la nazionale. Il ragazzo non trattiene la gioia e si dirige verso la bandierina per riprodurre la sua esultanza classica: estrae la bandierina dal terreno di gioco e la mette tra le dita simulando un colpo da biliardo. Un suo marchio di fabbrica: in campionato come in nazionale, Farchi celebra ogni gol con quella esultanza (come si può vedere sul suo profilo Instagram).
Questa volta però gli è costata carissimo: in primis perché (per aver estratto la bandierina dal terreno) l'arbitro gli ha mostrato il secondo giallo, che ha costretto i suoi a giocare tutto il secondo tempo in 10 e poi perdere la partita. In più perché in molti hanno frainteso il suo gesto: sul web per tanti Farchi aveva simulato un colpo di arma da fuoco. Una tesi che ha fatto discutere ma su cui il ragazzo ha voluto togliere ogni dubbio pubblicando una storia sul profilo Instagram con la foto della sua esultanza e l'emoticon della palla nera numero 8. Il profilo, tra l'altro, nella notte dopo la partita è diventato privato: un gesto che potrebbe essere dovuto all'ondata d'odio social derivata dalla sua esultanza fraintesa.