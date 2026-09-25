Stecca da biliardo o fucile? Dopo le polemiche il giocatore di Israele chiarisce la sua esultanza

Questa volta però gli è costata carissimo: in primis perché (per aver estratto la bandierina dal terreno) l'arbitro gli ha mostrato il secondo giallo, che ha costretto i suoi a giocare tutto il secondo tempo in 10 e poi perdere la partita. In più perché in molti hanno frainteso il suo gesto: sul web per tanti Farchi aveva simulato un colpo di arma da fuoco. Una tesi che ha fatto discutere ma su cui il ragazzo ha voluto togliere ogni dubbio pubblicando una storia sul profilo Instagram con la foto della sua esultanza e l'emoticon della palla nera numero 8. Il profilo, tra l'altro, nella notte dopo la partita è diventato privato: un gesto che potrebbe essere dovuto all'ondata d'odio social derivata dalla sua esultanza fraintesa.