Arrampicata: CdM speed, tre podi azzurri penultima tappa in Cina

Nella sesta e penultima prova di Coppa del Mondo Speed a Chongqing i 6 velocisti azzurri hanno tutti contribuito a mettere in luce le grandi potenzialità della squadra. A trascinare in alto il team azzurro è stata la sprinter faentina Giulia Randi (atleta appartenente al Centro Sportivo Esercito), che dopo l'argento ottenuto nella tappa di Chamonix si è confermata ancora una volta tra le protagoniste assolute della velocità mondiale, conquistando 3 prestigiose medaglie internazionali in 3 giorni. Un bronzo nella gara individuale, un argento nella staffetta mista assieme al vice Campione Italiano Francesco Ponzinibio e un bronzo nella staffetta femminile assieme alla Campionessa Europea Beatrice Colli (atleta in forza alle Fiamme Oro). Nella gara di Speed individuale, Giulia ha saputo mantenere una grande concentrazione e continuità, realizzando salite con crono sempre sotto i 7 secondi, e conquistando la medaglia di bronzo, col tempo di 6"53. Questa prestazione, che premia la sua costanza e determinazione, l'ha collocata al 7° posto nel ranking di Coppa del Mondo. Nelle finali individuali da citare anche il 19° posto di Beatrice Colli e la 22° posizione di Matteo Zurloni.