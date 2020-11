Nazionale: tra i 41 convocati anche le novità Calabria e Pessina

VERSO LA NATIONS LEAGUE

Senza Mancini, positivo al Covid, e con Evani in panchina, la Nazionale chiude il 2020 con tre partite: l'amichevole con l'Estonia e le ultime gare di Nations League con Polonia e Bosnia. La mega convocazione, 41 giocatori, è divisa in due fasi: c'è chi dovrà presentarsi a Coverciano entro domenica sera (con le eccezioni dovute alla situazione sanitaria) e chi è autorizzato a raggiungere il raduno entro martedì alle 22. Prima chiamata per Calabria e Pessina, tornano in azzurro Criscito, Pellegri e Soriano.

Curioso il caso dell'attaccante del Monaco che era già stato convocato durante la scorsa Nations League (per le partite con Polonia e Portogallo) ma, causa infortunio, lasciò quasi subito il ritiro senza nemmeno svolgere un solo allenamento con la Nazionale. Anche per Soriano un passato particolare in azzurro: con Conte era nel giro dei titolari, quasi certo di essere chiamato per gli Europei francesi ma a sorpresa fu escluso poco prima della partenza. Il numero elevato dei convocati è dovuto all'emergenza sanitaria e molti di loro lasceranno il ritiro quando arriverà il secondo gruppo. Questo comunque l'elenco completo:



Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan)**, Alex Meret (Napoli)**, Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina)*, Leonardo Bonucci (Juventus)**, Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa)*, Danilo D’Ambrosio (Inter)*, Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)**, Gianluca Mancini (Roma)*, Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Genoa)*, Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)*

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina)*, Bryan Cristante (Roma)*, Roberto Gagliardini (Inter)*, Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo)*, Lorenzo Pellegrini (Roma)*, Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)*, Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo)*, Federico Chiesa (Juventus)**, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio)*, Lorenzo Insigne (Napoli)**, Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain)**, Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco)

* risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti

**sono autorizzati a raggiungere il raduno martedì 10 novembre entro le ore 22