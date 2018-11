Nations League: Lingard e Kane rimontano la Croazia, Inghilterra alla Final Four

18/11/2018

Squadre che come prevedibile, da subito, se la giocano a viso aperto. Parte meglio l’Inghilterra, che nei primi venti minuti va vicina al gol per ben tre volte, in due occasioni Kalinic è bravo su Sterling e Kane, la terza è sciupata malamente dal bomber del Tottenham tutto solo nell’area piccola. Il 4-4-1-1 varato da Southgate per l’occasione, con Sterling e Rashford esterni e Barkley alle spalle di Kane, mette alle corde i croati, che perdono anche Vrsaljko per infortunio (condizioni da valutare per il laterale dell’Inter, dentro Milic) però col passare dei minuti risalgono la corrente e si creano un paio di buone opportunità. Pickford si oppone a Kramaric, poi Perisic, confermando un momento non brillantissimo, manda alto da ottima posizione. L’ultima chance della prima frazione è per Barkley, poco preciso in zona tiro.



Nella ripresa Inghilterra ancora a testa bassa, con Sterling che chiama nuovamente Kalinic a un intervento non facile. Britannici beffati, però, dal pezzo di bravura di Kramaric, che in area giostra da pivot, fintando ripetutamente la conclusione fino a mandare a morire nell’angolino un pallonetto imprendibile per Pickford. Prodezza assoluta dell’attaccante croato e Inghilterra chiamata al ribaltone. Southgate manda in campo prima Dele Alli, quindi Lingard e Sancho, rivoluzionando il supporting cast alle spalle di Kane, ma diventa un assalto all’arma bianca, senza più schemi. Serve un’azione di stampo rugbistico per andare in gol: rimessa laterale lunghissima, dopo qualche spizzata la palla arriva a Kane, Kalinic tocca appena e Lingard accompagna in porta. Finale vietato ai deboli di cuore: Lingard ancora protagonista salvando sulla linea un colpo di testa di Vida, poi il solito Kane corregge in spaccata una punizione di Chilwell completando la rimonta britannica. Quattro mesi dopo, vendicata la sconfitta nella semifinale mondiale, con allegato sorpasso in classifica alla Spagna: a giugno l’Inghilterra si contenderà la Nations League con Olanda o Francia, Portogallo e Svizzera. La Croazia, invece, retrocede in Lega B.