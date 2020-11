Nations League, vincono Francia e Portogallo: Svezia retrocessa, si salva la Croazia

NATIONS LEAGUE

Francia sul velluto nell'ultimo turno di Nations League del Gruppo 3. Già qualificati alle Final Four, i Galletti battono la Svezia 4-2 grazie a una doppietta di Giroud (16’ e 59’) e alle reti di Pavard (36’) e Coman (95’). I Bleus chiudono il girone con 3 punti di vantaggio sul Portogallo, vittorioso in Croazia per 3-2 grazie a Dias (doppietta) e Joao Felix. A nulla servono i due gol di Kovavic per i balcanici. Svezia retrocessa, la Croazia si salva. Getty Images

LEAGUE A

Gruppo 3

La Francia si impone 4-2 a Saint Denis sulla Svezia e certifica il primo posto nel Gruppo 3, un risultato che la qualifica di diritto alle Final Four in programma nel 2021. I transalpini partono male incassando a freddo il gol di Claesson al 5’ ma la défaillance momentanea viene riscattata poco dopo dalla rete di Giroud che al 16’, su assist di Marcus Thuram, sigla subito l’1-1. Riequilibrato il match, i padroni di casa gestiscono senza problemi ritmo e avversari senza rinunciare tuttavia a pungere in attacco quando possibile. È proprio su un’improvvisa incursione in area svedese che al 36’ Pavard punisce chirurgicamente Olsen e trova, con un bel destro al volo, il jolly che consente ai suoi di andare all’intervallo avanti 2-1. Nel secondo tempo Deschamps ricorre subito a tre cambi decidendo di buttare nella mischia anche Mbappè partito in panchina. È proprio il numero 10 a servire a Giroud al 59’ la facile palla del 3-1 francese che sembrerebbe chiudere i conti in anticipo. La Svezia, infatti, fatica a rendersi pericolosa ma all’88’ realizza con Quaison il 2-3 che dà ancora una minima chance agli ospiti i quali, però, vengono definitivamente annichiliti poco dopo dalla rete del 4-2 di Coman.

Non mancano i gol e le emozioni a Spalato dove Croazia e Portogallo danno vita a un match avvincente e combattuto fino all’ultimo. Il primo tempo è vivace e vede entrambe le squadre cercare a viso aperto il gol del vantaggio. Questo arriva al 29’ per mano di Kovavic che, dopo il primo tentativo parato da Rui Patricio, ribadisce in rete l’1-0 croato. I padroni di casa vanno quindi vicini al raddoppio con Juranovic di testa al 37’, occasione alla quale risponde Pereira due minuti più tardi (reattivo Livakovic). La ripresa non perde di colpi anzi vede aumentare l’intensità in campo delle due compagini. Al 51’ i balcanici perdono Rog per doppia ammonizione e il Portogallo ne approfitta subito siglando il pari con Ruben Dias al 52’. Gli ospiti non allentano la propria pressione offensiva e al 60’ trovano il 2-1 con il sempre presente Joao Felix. Il vantaggio dei lusitani però dura appena cinque minuti perché al 65’ ancora Kovacic riporta in parità la contesa. Segue quindi una fase in cui, grazie alle forze fresche portate dai cambi da una parte e dall’altra, tutti e due gli schieramenti cercano quando possono di indovinare la sortita giusta per vincere la gara. Alla fine, a trovare lo spunto vincente è il Portogallo che ancora con Ruben Dias approfitta della papera di Livakovic e al 90’ sigla il definitivo 3-2.

LEAGUE C

Gruppo 1

Grazie al netto 4-0 inflitto a Cipro, il Montenegro chiude in prima posizione il Gruppo 1 e conquista una meritata promozione in League B. A segno nell’ampia vittoria conquistata sul campo dello Stadion Pod Goricom l’ex Inter e Fiorentina Jovetic (14’), Boljevic (25’ e 28’) e Mugosa (60’). Nell’altro match del raggruppamento Lussemburgo e Azerbaigian non vanno oltre lo 0-0.

LEAGUE D

Gruppo 1

A Malta, la rete di Jonsson al 70’ pareggia il gol segnato da Guillaumier al 54’ e consente alle Faer Oer di festeggiare la promozione in League C. Nell’altro incontro del Gruppo 1, a nulla serve il largo successo della Lettonia per 5-0 (a segno Cernomordijs al 6’, Ikaunieks al 57’ e al 60’, Gutkovskis su rigore al 70’ e Raimonds sempre da penalty al 90’) su Andorra.

Gruppo 2

Al Victoria Stadium tra Gibilterra e Liechtenstein finisce 1-1 (autogol di Frommelt al 17’ e rete di Frick al 44’ per gli ospiti) e i padroni di casa possono gioire così per il passaggio in League C.