Nations League: Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra le semifinali

03/12/2018

Chiusa la fase a gironi della prima spettacolare edizione della Uefa Nations League, che ha regalato non poche sorprese in termini di promozioni e retrocessioni in ogni lega, ora la competizione entra nella sua fase decisiva. Il 5 e 6 giugno in campo a Guimaraes e Oporto le semifinali che sono state sorteggiate oggi a Dublino: Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra si giocheranno il primo trofeo.