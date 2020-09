Nations League, panchina per Kulusevski in Svezia-Francia: "Sono scioccato"

NATIONS LEAGUE

"Sono scioccato". Dejan Kulusevski non ha preso affatto bene la panchina iniziale nella partita di Nations League della sua Svezia contro la Francia (1-0 per i campioni del mondo firmato Mbappé) e dopo la gara il nuovo acquisto della Juventus non ha fatto nulla per nascondere la propria delusione: "È una sensazione strana ma rispetto la scelta del mister".

Il talento ex Atalanta, escluso a sorpresa dall'undici titolare da Janne Andersson, è entrato in campo soltanto al 70' per sostituire Sebastian Larsson e a fine gara ha espresso tutto il proprio stupore per la decisione del ct: "Non ho avuto tempo di incidere sull'incontro - le sue dichiarazioni riportate dal portale svedese 'AftonBladet' - Sono rimasto scioccato. In allenamento è andato tutto benissimo ma, sfortunatamente, il calcio è anche questo. È una sensazione strana ma rispetto la scelta del mister".

Poco dopo in conferenza stampa è stato lo stesso ct svedese a commentare le esternazioni del classe 2000: "Non ho parlato con lui ma, se lo ha detto, probabilmente si sente in questo modo. Non mi è sembrato particolarmente scioccato. Ha fatto bene, come tanti altri compagni. Vedremo se martedì avrà più minuti".

Vedi anche juventus Juve, l'agente Branchini: "Il nuovo attaccante sarà Morata"