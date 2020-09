Nations League, Olanda-Polonia 1-0: Bergwijn decide la sfida a favore degli Orange

NATIONS LEAGUE

Nel girone dell’Italia della Nations League, l’Olanda supera 1-0 in casa la Polonia. Gli Orange trovano il gol partita al 61’, grazie alla facile deviazione in rete di Bergwijn su suggerimento dell’atalantino Hateboer; primo posto nel gruppo 1 della Lega A. Successi in trasferta per Austria e Repubblica Ceca nella Lega B, rispettivamente contro Norvegia e Slovacchia; la Romania non va oltre l’1-1 contro l’Irlanda del Nord. Scozia-Israele 1-1

LEGA A

In una Johan Cruijff Arena vuota, è buona la prima in Nations League per l’Olanda di Lodeweges, che supera di misura la Polonia e si colloca subito al primo posto solitario del gruppo 1, lo stesso dell’Italia. La prima grande opportunità è per Quincy Promes al 21’: il tentativo del giocatore dell’Ajax dal limite si spegne di poco al fianco del palo destro. Sul fronte opposto, al 33’, ottima occasione per l’ex Milan Krzysztof Piatek, il quale va alla conclusione mirando l’incrocio dei pali, ma Cillessen salva il risultato con un grande intervento. La nazionale polacca cresce nel ritmo del gioco, ma l’occasione più pericolosa del primo tempo arriva proprio allo scadere ed è a favore degli Orange: Memphis Depay trova Frenkie de Jong con un bel pallonetto e il centrocampista del Barcellona controlla bene, davanti al portiere, ma colpisce solo il palo. Memphis Depay è attivissimo e sfiora il montante dopo un ottimo suggerimento ricevuto dalla destra. Il match di Amsterdam viene così sbloccato al 61’: De Jong serve Hateboer, che al volo serve sulla linea di porta Bergwijn, il quale non deve fare altro che correggere comodamente in rete. I padroni di casa gestiscono bene il vantaggio fino al triplice fischio finale, sfiorando il raddoppio in altre due circostanze. Ottimo debutto quindi per l’Olanda, che sarà proprio il prossimo avversario degli Azzurri lunedì sera.

LEGA B

Nel gruppo 1 della Lega B vince solo l’Austria, che batte 2-1 la Norvegia a Oslo grazie alla zampata vincente di Gregoritsch al 35’ e al rigore trasformato da Sabitzer al 54’; mentre si rivela inutile il gol di Haaland al 66’. La Romania non riesce ad andare oltre l’1-1 casalingo contro l’Irlanda del Nord (costretta all’inferiorità numerica per oltre 50 minuti per via dell’espulsione di Magennis): dopo il tap-in vincente di Puscas al 25’, gli ospiti pareggiano i conti all’86’ con il colpo di testa di Whyte. Nel gruppo 2, successo per la Repubblica Ceca che supera 3-1 in trasferta la Slovacchia: decisive la rete di Coufal (48’), su una mezza papera del portiere Greif, il rigore di Dockal (53’) e il gol di Krmencik (88’); Schranz può solamente accorciare le distanze nel finale. Termina 1-1 tra Scozia e Israele: al vantaggio di Christie (45’), risponde Zahavi al 73’ per gli ospiti.