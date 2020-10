Nations League, Mancini cerca il suo bomber: con l’Olanda tocca a Immobile

NATIONS LEAGUE

Italia-Olanda sarà una partita molto importante per l’evidente significato simbolico, si gioca a Bergamo per dare un segnale di ripresa e di solidarietà in uno dei luoghi più colpiti dalla pandemia, ma lo sarà anche dal punto di vista sportivo. Dopo lo 0-0 di domenica in Polonia, la Nazionale di Mancini, imbattuta da 18 partite (V14 P4), è infatti prima nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League con un punto di vantaggio sugli Orange e, per centrare una vittoria che potrebbe essere decisiva per le gerarchie del Gruppo, il ct si affiderà alla Scarpa d’Oro Ciro Immobile.

“Credo che Belotti abbia giocato bene, ma in questo periodo abbiamo tre partite e tre attaccanti” aveva detto Mancini dopo la sfida di Danzica annunciando di fatto l’utilizzo dell’attaccante della Lazio (sicuro anche perché Belotti è squalificato e lascerà il ritiro azzurro). Insieme al capocannoniere tra i capocannonieri, si candidano a rientrare dal primo minuto anche capitan Chiellini al fianco di Bonucci e Spinazzola e D'Ambrosio sugli esterni. Davanti invece Mancini dovrebbe riproporre Lorenzo Pellegrini sulla sinistra del tridente d'attacco con a destra Chiesa, chiamato a dimostrarsi all'altezza della Juventus e del suo ruolo di uomo mercato. Il match winner della gara di andata, Barella, farà la mezzala insieme a Sensi ai lati di Jorginho, mentre tra i pali sarà confermato Donnarumma. Verso la panchina Acerbi ed Emerson, mentre Lazzari è out per infortunio e come Belotti lascerà il ritiro.

Come detto si giocherà al Gewiss Stadium (inizialmente la gara era prevista a Milano) e c’è da scommettere che lo staff azzurro si raccomanderà a lungo con i giardinieri del campo di Bergamo, perché gli organizzatori di Polonia-Italia, impegnati nelle misure di contenimento del coronavirus dentro uno stadio aperto per un quarto della capienza, non si sono preoccupati affatto del prato dell'Energa Stadion, indicato poi da Mancini e da molti azzurri come il principale ostacolo per il gioco della Nazionale, come sempre votata al palleggio e alla ricerca del passaggio in profondità.

Il campo dovrà essere in perfette condizioni, perché l’Italia va a caccia di una vittoria che potrebbe risultare decisiva. Battendo ancora gli olandesi dopo l'1-0 di settembre ad Amsterdam e poi anche la Polonia a novembre a Reggio Emilia, gli Azzurri renderebbero infatti probabilmente superfluo l'ultimo impegno in casa della Bosnia e si qualificherebbero per la Final Four col diritto di organizzarla a Milano e Torino. Inoltre l’Italia si metterebbe al riparo da qualsiasi sorpresa nel sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2022 grazie alla blindatura di un posto tra le dieci teste di serie europee del ranking Fifa.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

OLANDA (4-3-3): Krul; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; Wijnaldum, de Jong, Van de Beek; Berghuis, Depay, Babel. Ct. De Boer

Vedi anche lazio L'entusiasmo di Immobile: "Fantastico vedere il mio nome accanto a Messi e Cr7"