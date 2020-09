Nations League: l’Ucraina batte 2-1 la Svizzera, la Russia travolge la Serbia 3-1 

Nella prima giornata della Nations League 2020/2021 nella Lega A, l’Ucraina di Shevchenko batte 2-1 la Svizzera grazie alle firme di Yarmolenko e Zinchenko. Nella Lega B, la Russia travolge la Serbia: 3-1. Il Galles si impone in casa della Finlandia (0-1). La Bulgaria blocca in casa l’Irlanda: 1-1. L’Ungheria vince in casa della Turchia per 1-0. Pari tra Slovenia e Grecia (0-0). Le Far Oer si impongono per 3-2 contro Malta.