Nations League: la Germania si fa fermare al 99' dall'Ungheria

LEGA A

GRUPPO 3

Si chiudono i gironi di Nations League: l'ultimo a scendere in campo è il Gruppo 3, quello che aveva già emesso i suoi verdetti con 90 minuti di anticipo. Germania prima (e possibile avversaria dell'Italia ai quarti), Olanda seconda, Ungheria terza e Bosnia irrimediabilmente retrocessa. I tedeschi pareggiano comunque 1-1 a Budapest e chiudono da imbattuti e con 14 punti. I padroni di casa si rendono pericolosi subito con Sallai e Schafer, murati dalla difesa e da un ottimo Nubel, attento prima dell'intervallo anche su Nagy. Gli ospiti escono alla distanza nella ripresa, con Gosens che sfiora il vantaggio. Brandt trova l'1-0 ma in fuorigioco allo scoccare dell'ora di gioco, poi tre minuti dopo Havertz centra il palo. La Germania la sblocca grazie al tap-in di Nmecha, che mette in porta dopo la parata di Dibusz sul colpo di testa di Schlotterbeck, ma nel recupero Koch tocca la palla con la mano in area e provoca il rigore trasformato, al 99' con un tocco morbido, da Szoboszlai.