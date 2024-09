Nations League: la Francia si riscatta, 2-0 sul Belgio. Vincono Turchia e Romania

NATIONS LEAGUE

I Bleus reagiscono subito al ko contro l'Italia, conquistando i primi tre punti: in gol Kolo Muani e Dembelé, anonimo Thuram. Haaland manda ko l'Austria

© Getty Images La Francia si riscatta e ottiene il primo successo in questa Nations League, sconfiggendo un Belgio che si spegne dopo i primi venti minuti: Kolo Muani (29') e Dembelé (57') firmano il 2-0 sui Diavoli Rossi, Mbappé e Thuram a secco. Nella Lega B esultano Turchia e Romania, che sconfiggono 3-1 l'Islanda e la Lituania: reti "italiane" per i rumeni, che festeggiano con Mihaila e Marin. Sesko ne fa tre, Haaland decisivo contro l'Austria (2-1).

LEGA A, GRUPPO 2

FRANCIA-BELGIO 2-0

Una Francia rivoluzionata si riscatta, dopo il ko contro l'Italia, e aggancia il Belgio: è 2-0 sui Diavoli Rossi nella 2a giornata della Nations League. I Bleus sono reduci dal ko contro l'Italia e Deschamps cambia tutto: solo tre confermati (Maignan, Saliba, Kanté) e otto variazioni, tra i "bocciati" anche Theo oltre a Griezmann e Mbappé. L'avvio non è buono per la Francia, che subisce qualche fischio dal pubblico di Lione e rischia: doppia occasione per Lukebakio, Maignan c'è. I padroni di casa resistono e colpiscono al 29': destro di Dembelé, Casteels respinge e Kolo Muani segna in tap-in. Da qui in poi cresce la Francia, che aggredisce il Belgio e domina: è 1-0 al riposo, coi Bleus vicini al bis nel recupero. Nella ripresa Manu Koné suona la carica per la Francia, che raddoppia al 57' con l'azione personale di Dembelé: impietrito Casteels, che non può nulla sul sinistro dell'ex Barça. Thuram lascia il posto a Mbappé al 67' e quest'ultimo flirta col tris: tripla chance per la stella del Real Madrid, che ha però le polveri bagnate. Finisce 2-0 e la Francia conquista i primi tre punti in Nations League. Guida l'Italia, che coi suoi sei punti precede i Bleus e un Belgio rivedibile, che nella prossima sosta ritroverà Lukaku.

LEGA B, GRUPPO 3

Norvegia-Austria 2-1

Marcatori: 9' Myhre (N), 37' Sabitzer (A), 35' st Haaland (N).

Slovenia-Kazakistan 3-0

Marcatori: 23' Sesko (S), 28' Sesko (S), 18' st Sesko (S).

LEGA B, GRUPPO 4

Montenegro-Galles 1-2

Marcatori: 1' Moore (G), 3' Wilson (G), 28' st Camaj (M).

Turchia-Islanda 3-1

Marcatori: 2' Akturkoglu (T), 37' Palsson (I), 7' st Akturkoglu (T), 43' st Akturkoglu (T).

LEGA C, GRUPPO 2

Cipro-Kosovo 0-4

Marcatori: 9' rig. Muriqi (K), 21' Muriqi (K), 3' st Albion Rrahmani (K), 10' st Dellova (K).

Romania-Lituania 3-1

Marcatori: 4' Mihaila (R), 34' Kucys (L), 42' st Marin rig. (R), 47' st Mitrita (R).