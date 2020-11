Nations League, Italia a un passo dalle Final Four

NAZIONALE

Solo un passo per il traguardo. La convincente vittoria contro la Polonia riporta l'Italia in testa al proprio girone e avvicina sempre di più gli Azzurri di Mancini alla Final Four di Nations League. Il ct, assente causa Covid, voleva una vittoria per poter arrivare all'ultima partita in testa al girone e ora tutto è nelle mani dell'Italia: mercoledì 18 novembre, a Sarajevo contro la Bosnia, potrà bastare anche un pareggio (in caso di arrivo a pari punti, l'Italia ha il vantaggio degli scontri diretti contro la Polonia, mentre con l'Olanda andrà valutata la differenza reti). Italia-Polonia, le immagini del match Getty Images

L'Italia guida il girone con 9 punti e nessuna sconfitta e con tre punti contro la Bosnia, cenerentola del girone A1 con appena 2 punti, la squadra di Mancini sarebbe certa di chiudere il girone al primo posto. Con un pareggio a Sarajevo, invece, dovremo sperare che l'Olanda (8 punti) non batta la Polonia (7). Se Polonia-Olanda finisse in parità, però, l'Italia rimarrebbe in testa al girone anche in caso di ko in terra balcanica.

Solo un passo per il traguardo dunque, che per l'Italia varrebbe doppio: qualora gli azzurri dovessero approdare alle Final Four, infatti, sarebbero anche chiamati a organizzarle. Si conoscono già le date: semifinali il 6 e 7 ottobre 2021 e le due finali (per primo e terzo posto) il 10 ottobre, con le gare che si dovrebbero giocare tra Torino e Milano.

