Francesco Totti festeggia i 50 anni in pista

C'è chi per i cinquant'anni prenota un ristorante per parenti stretti e chi, dopo aver passato ventiquattro anni di carriera correndo con un'unica maglia addosso, decide di spingere l'acceleratore fino in fondo. Francesco Totti ha scelto la seconda via: per festeggiare il mezzo secolo di vita, il leggendario numero 10 della Roma ha caricato la famiglia allargata su un jet privato con destinazione Las Vegas.

Adrenalina, cordoli e jet privati

La trasferta americana è stata organizzata all'insegna dei ritmi serrati, complici anche gli impegni televisivi della compagna Noemi Bocchi. Ma a Las Vegas il tempo scorre diversamente, specialmente se lo passi al volante. Il momento clou dei festeggiamenti ha infatti visto il "Pupone" abbandonare i panni del turista per infilare il casco e scendere in pista su un circuito locale alla guida di supercar. Un'esperienza ad alto tasso adrenalinico condivisa con i figli Chanel e Cristian, insieme a Sofia e Lorenzo (figli di Noemi).

La notte americana

I festeggiamenti si sono spostati nel cuore pulsante di Las Vegas, declinando il compleanno in puro stile hollywoodiano. Il gruppo ha attraversato le strade illuminate della città a bordo di una immancabile limousine, per poi concludere la serata con una cena esclusiva al ristorante italo-americano Carbone Riviera. Una location con vista panoramica sui grattacieli e sulle luci della replica della Torre Eiffel, lontana anni luce dal raccordo anulare.