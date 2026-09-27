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La festa

Totti, compleanno a Roma? No, in pista a Las Vegas

L'ex capitano e leggenda dei giallorossi è volato con la famiglia oltreoceano per i suoi cinquant'anni

27 Set 2026 - 13:06
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Zac, anche per Francesco Totti è stato tagliato il traguardo del mezzo secolo. Per festeggiare cinquant'anni da "Pupone", tuttavia, l'ex capitano della Roma non ha scelto la città eterna... Bensì quella delle luci e dell'intrattenimento: Las Vegas.
In occasione del suo compleanno Totti ha deciso di prendere l'aereo e volare oltreoceano fino a raggiungere il Las Vegas Motor Speedway.  Qui, insieme a Noemi Bocchi, ai figli maggiori Cristian e Chanel (nati dal matrimonio con Ilary Blasi) e ai figli della compagna, la leggenda giallorossa ha passato un fine settimana all'insegna dei motori. 

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