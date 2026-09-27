Totti, compleanno a Roma? No, in pista a Las Vegas

Zac, anche per Francesco Totti è stato tagliato il traguardo del mezzo secolo. Per festeggiare cinquant'anni da "Pupone", tuttavia, l'ex capitano della Roma non ha scelto la città eterna... Bensì quella delle luci e dell'intrattenimento: Las Vegas.

In occasione del suo compleanno Totti ha deciso di prendere l'aereo e volare oltreoceano fino a raggiungere il Las Vegas Motor Speedway. Qui, insieme a Noemi Bocchi, ai figli maggiori Cristian e Chanel (nati dal matrimonio con Ilary Blasi) e ai figli della compagna, la leggenda giallorossa ha passato un fine settimana all'insegna dei motori.