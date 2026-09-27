Automobilismo, Mondiale Wec: Ferrari solo decima alla 6 Ore del Fuji

La Ferrari lascia il Giappone con il decimo posto della 499P numero 51 quale miglior risultato alla 6 Ore del Fuji, terzultimo atto del FIA WEC 2026. Alla bandiera a scacchi termina dodicesima la vettura numero 83 in livrea gialla iscritta dal team AF Corse, mentre l’altra 499P della squadra ufficiale Ferrari – AF Corse, la 50, è stata costretta al ritiro anzitempo.
La 6 Ore del Fuji, insomma, si è confermata complessa per le 499P, scattate fuori dalla Top-10 dopo la cancellazione delle qualifiche a causa delle condizioni meteo, con la griglia di partenza stabilita in base ai tempi delle prove libere. La squadra, reduce dalla pole position e dalla vittoria ad Austin, ha lavorato differenziando le strategie provando così ad accorciare il gap con gli avversari. In modo particolare nella scelta degli pneumatici, con le 499P numero 50 e 51 che hanno optato al via per soluzioni “mix”, montando mescole Medium e Soft, e la 83 partita con quattro pneumatici Medium.
Nonostante questo, però, le Ferrari hanno condotto una prova in salita senza riuscire a inserirsi nella sfida per le posizioni di vertice. I Campioni del Mondo Piloti in carica, James Calado, Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi - entrati nell’abitacolo in quest’ordine – si sono classificati al decimo posto, terminando con un distacco di 26”443 dalla prima posizione, scontando dopo il traguardo 10 secondi di penalità per due contatti avvenuti nelle ore centrali.
Dodicesimi i piloti ufficiali Ferrari Yifei Ye e Phil Hanson, in equipaggio con Robert Kubica, passati sotto la bandiera a scacchi con 1 giro di ritardo, maturato nelle fasi centrali della corsa, quando l’intervento della Safety Car non ha giocato a favore della 499P gialla. A condizionare la prova di Fuoco-Molina-Nielsen prima un inconveniente durante il pit stop durante la terza ora, quindi un problema tecnico che ha costretto il pilota spagnolo a fermare la vettura a bordo pista a meno di due ore dalla fine.
A vincere è stata la Toyota numero 8 di Ryo Hirakawa, Brendon Hartley e Sebastien Buemi, che si è imposta in volata sull'Alpine numero 36.
In campionato l’equipaggio numero 51 di Maranello si trova al settimo posto con 59 punti, a 40 lunghezze di distacco dalla vetta, mentre la numero 50 scende al nono posto con 54 punti. Sedicesimo posto invece per la numero 83 di AF Corse, con 31 punti. Nella classifica Costruttori Ferrari mantiene il terzo posto con 115 punti, a 54 lunghezze dalla prima posizione.
Il prossimo appuntamento andrà in scena il 18 ottobre a Barcellona con una gara sulla distanza delle 6 ore.