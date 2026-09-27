Automobilismo, Mondiale Wec: Ferrari solo decima alla 6 Ore del Fuji

La 6 Ore del Fuji, insomma, si è confermata complessa per le 499P, scattate fuori dalla Top-10 dopo la cancellazione delle qualifiche a causa delle condizioni meteo, con la griglia di partenza stabilita in base ai tempi delle prove libere. La squadra, reduce dalla pole position e dalla vittoria ad Austin, ha lavorato differenziando le strategie provando così ad accorciare il gap con gli avversari. In modo particolare nella scelta degli pneumatici, con le 499P numero 50 e 51 che hanno optato al via per soluzioni “mix”, montando mescole Medium e Soft, e la 83 partita con quattro pneumatici Medium.



Nonostante questo, però, le Ferrari hanno condotto una prova in salita senza riuscire a inserirsi nella sfida per le posizioni di vertice. I Campioni del Mondo Piloti in carica, James Calado, Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi - entrati nell’abitacolo in quest’ordine – si sono classificati al decimo posto, terminando con un distacco di 26”443 dalla prima posizione, scontando dopo il traguardo 10 secondi di penalità per due contatti avvenuti nelle ore centrali.



Dodicesimi i piloti ufficiali Ferrari Yifei Ye e Phil Hanson, in equipaggio con Robert Kubica, passati sotto la bandiera a scacchi con 1 giro di ritardo, maturato nelle fasi centrali della corsa, quando l’intervento della Safety Car non ha giocato a favore della 499P gialla. A condizionare la prova di Fuoco-Molina-Nielsen prima un inconveniente durante il pit stop durante la terza ora, quindi un problema tecnico che ha costretto il pilota spagnolo a fermare la vettura a bordo pista a meno di due ore dalla fine.