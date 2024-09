Maignan, che sfogo nello spogliatoio: "Solo due italiani sarebbero titolari nella Francia"

LO SFOGO

Il retroscena dell'Equipe: il portiere del Milan infuriato con i compagni dopo la sconfitta con l'Italia

© Getty Images La scoppola rimediata contro l'Italia al debutto in Nations League ha lasciato strascichi nella Francia. In particolare Mike Maignan, come riferisce l’Equipe, non ha gradito la prestazione della squadra e, a fine partita, negli spogliatoi si è fatto sentire e ha ripreso i suoi compagni. Secondo il quotidiano sportivo francese, il portiere del Milan avrebbe spiegato che appena due giocatori italiani avrebbero potuto giocare titolari nella Francia ma almeno hanno mostrato tutti voglia e aggressività. Un monologo durato più di due minuti in cui è stato criticato l’atteggiamento collettivo. Nessuno ha osato rispondere, nemmeno Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.

Sei gol subiti in tre giornate di campionato con il Milan, altri tre ieri sera al Parco dei Principi: fanno 9 gol in 4 gare. Non proprio l'inizio di stagione che si aspettava Maignan, il più critico con i suoi compagni di Nazionale, anche se poi davanti ai giornalisti i toni sono meno severi. "Volevamo partire dopo l’Europeo con una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti - le sue parole dopo la sfida con gli Azzurri -. Lunedì abbiamo la partita contro il Belgio, dobbiamo reagire. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma la cosa resta tra noi. Analizzeremo a freddo la partita e ne discuteremo domani. Non c’è da preoccuparsi".

