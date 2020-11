Italia, un'altra vittoria e sei testa di serie al sorteggio del Mondiale

NAZIONALE

La vittoria per 4-0 in amichevole contro l'Estonia di certo non resterà nella storia del calcio azzurro, ma è stata comunque molto importante per l'Italia di Roberto Mancini, che oltre ad aver dato spazio a diversi giovani e debuttanti, si trova ora in una posizione ancora più comoda in ottica qualificazione ai Mondiali 2022: il 7 dicembre a Zurigo si terrà infatti il sorteggio dei dieci gruppi europei e all'Italia manca solo un passo per essere tra le teste di serie.

L'ultimo giro di amichevoli internazionali ha prodotto le combinazioni che servivano agli Azzurri (Svizzera ko col Belgio e Olanda pari con la Spagna) e ora all'Italia basterà vincere almeno una delle due partite di Nations League con Polonia e Bosnia, oppure pareggiarle entrambe.

Le nazionali già certe di essere teste di serie in questo momento sono sei: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna e Croazia. A meno di sorprese, le ultime quattro nazionali dovrebbero essere Italia, Danimarca, Germania e una tra Olanda, Svizzera e Polonia (che non può più raggiungere l'Italia nel ranking FIFA).

Nonostante la prima fascia sia ormai ad un passo, naturalmente essere teste di serie non mette al riparo dai rischi: in seconda fascia, oltre alla Svizzera che però è ancora in lotta per la prima, si potrebbe pescare infatti una tra Polonia, Svezia e Russia. In terza, invece, occhio alla Norvegia di Haaland.

Le qualificazioni si svolgeranno durante tutto il 2021: 3 partite a marzo, 3 a settembre, 2 a ottobre e 2 a novembre.

Vedi anche Nations League E' un'Italia che va: senza C.T. e senza titolari la Nazionale mantiene la sua anima