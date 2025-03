Italia, Spalletti: "Certi gol meglio prenderli per capire. Ripartiamo da ciò che è successo"

Ma la macchia grossa è il gol del 2-0, concesso a porta libera a Musiala su un angolo battuto in velocità mentre gli azzurri protestavano: "Noi avevamo visto che loro battevano veloci e sappiamo che non bisogna mai girare le spalle. Ma se poi non lo facciamo c'è poco da fare. Forse è meglio prendere gol perché così si capisce che non sono solo parole che si dicono".