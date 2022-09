Italia, Mancini: "Risultato importantissimo, battuta una delle nazionali più forti"

PARLA IL CT

Il ct azzurro dopo il successo di San Siro sull'Inghilterra: "Conta la personalità che ha una squadra, la voglia di attaccare e di stare alta"

© Getty Images Roberto Mancini si gode il successo sull'Inghilterra nella quinta giornata di Nations League e guarda già avanti: ""È un risultato importantissimo perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio (di Euro 2024, ndr) e poi perché abbiamo la possibilità di arrivare primi nel girone - ha detto il ct dell'Italia ai microfoni di Rai Sport dopo la partita -. Inoltre abbiamo battuto l'Inghilterra, che è una delle nazionali più forti del mondo".

L'Italia ha dovuto, per cause di forza maggiore, cambiare sistema di gioco, affidandosi a una difesa a tre, senza snaturare però la propria filosofia: "Come ho detto altre volte non conta il sistema di gioco. Conta la personalità che ha una squadra, la voglia di attaccare e di stare alta. È chiaro che abbiamo ancora delle difficoltà oggettive perché abbiamo dei ragazzi giovani che non hanno l'esperienza delle altre nazionali, ma è una vittoria importante perché stiamo attraversando un momento di sofferenza. Giocarci il primato con l'Ungheria? Dà soddisfazione in un gruppo con Germania e Inghilterra dove noi abbiamo giocato con tanti ragazzi giovani".